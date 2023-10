Pallamano: sconfitta a Bologna per la Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna esce sconfitta dalla trasferta di Bologna contro il San Lazzaro 32-26. Anche sul campo dei felsinei gli ennesi hanno giocato una buona gara per 55’ su 60’ rimanendo agganciati al risultato di parità e addirittura, per diverse volte, si è portata in vantaggio anche di due reti. Ma gli ultimi 300 secondi ancora una volta si sono rivelati decisivi.

La classifica della squadra ennese, dopo cinque giornate, la vede con soli 4 punti.

Adesso il torneo osserverà due settimane di sosta per gli impegni della nazionale. Riprenderà l’11 novembre con la Orlando Pallamano Haenna impegnata in casa contro i lombardi del San Giorgio Molteno.