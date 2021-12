Pallamano: sconfitta a Benevento per la Orlando Haenna

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella subita dalla Orlando Pallamano Haenna sul campo del Benevento per 36-32. Al riposo in svantaggio di due reti (15-17), nella ripresa Ancheta, Guggino e Gojoaga hanno suonato la carica tornando prepotentemente in partita, ma nei minuti finali il Benevento ha chiuso la contesa per 36 a 32.

“Una gara difficile da commentare – dice il vice presidente Luigi Savoca -. Abbiamo pagato troppo le assenze di atleti per noi fondamentali come Serravalle e Quattrocchi e le precarie condizioni del veterano Paolo Biondo (in campo solo nei minuti finali), ma in ogni caso vediamo il bicchiere mezzo pieno con tre under in campo da titolari e quindi complimenti ai diciottenni Avram, Caruso e Nasca che hanno fatto in pieno il loro dovere”.

“Pensiamo al prossimo impegno – aggiunge il tecnico ennese Salvo Cardaci – quella contro Benevento era una gara alla nostra portata se giocata in formazione completa, ma purtroppo da qualche settimana non riusciamo a recuperare gli infortunati e con queste defezioni tutto diventa più complicato per noi”.

Prossimo turno casalingo per la Orlando Haenna: domenica 12 dicembre ospiterà la Darwin Tech Mascalucia.