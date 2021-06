Pallamano: Santi Lo Manto si mette a disposizione della Orlando Haenna

Un’altra delle sue più importanti “bandiere” degli ultimi 30 anni ritorna a sventolare nella società della Orlando Pallamano Haenna. Infatti anche l’ex giocatore Santi Lo Manto ha dato la sua disponibilità compatibilmente con i propri impegni professionali a contribuire nel rilancio del sodalizio ennese per riportarlo appena ci saranno le condizioni sia tecniche che economiche nella massima serie nazionale.

Santi Lo Manto è stato uno dei baby prodigio della società ennese esordendo in A1 ad appena 16 anni e per poi giocare stabilmente tranne che per qualche parentesi in altri club sempre a Enna contribuendo a scrivere tra le pagine più importanti della storia della pallamano locale. Ha, inoltre, nella sua carriera vestito la maglia di rappresentative nazionali. Attualmente è un imprenditore nel campo della ristorazione e della ricettività. Ma negli anni scorsi anche con non pochi sacrifici ha guidato la squadra ennese ad una promozione dalla Serie B alla A2 per poi fare un passo indietro proprio per motivi di lavoro. Oggi però non ha resistito alla chiamata della dirigenza ennese e si è messo a disposizione per un ruolo che sarà poi compito della dirigenza disegnargli addosso in base ai sui impegni.

“Siamo consapevoli che per Santi Lo Manto non è stato facile darci la sua disponibilità – commenta il dirigente Enzo Arena – e proprio per questo motivo lo vogliamo ringraziare ufficialmente. Questo è la conferma di quanto forte sia l’attaccamento alla sua società, quella dove è cresciuto e dove ha giocato rappresentando i colori della sua città. A nome di tutta la società gli do il benvenuto”.

“Quella della presenza di Santi Lo Manto è una notizia molto importante – aggiunge il neo tecnico Salvo Cardaci – a prescindere dal ruolo che ricoprirà. I suoi consigli saranno sicuramente molto utili a tutti per la crescita complessiva della squadra”.

Intanto per la Orlando Pallamano Haenna la stagione continua con l’attività da spiaggia. Infatti domenica prossima la formazione ennese sarà impegnata nella fase eliminatoria di Beach Handball. Gli ennesi inseriti nel girone B che si disputa a Messina insieme ai padroni di casa dell’HB Messina, Agriblu Scicli, Cus Palermo, e Aetna Mascalucia.