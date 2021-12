Pallamano: ritorna alla vittoria la Orlando Haenna

Ritorna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive la Orlando Pallamano Haenna che domenica scorsa, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, con il punteggio di 34-28 ha battuto l’HC Mascalucia. Con questi 2 punti gli ennesi salgono a quota 8 al sesto posto in graduatoria.

“E’ stata una gara particolarmente difficile che solo nel secondo tempo siamo riusciti a far nostra – commenta il tecnico ennese Salvo Cardaci – nel primo tempo, infatti, i mascaluciesi ci hanno sorpreso con la loro velocità e nonostante i nostri strappi e piccoli vantaggi che oscillavano tra le tre e quattro lunghezze, non siamo mai riusciti ad operare il break decisivo. Al rientro negli spogliatoi a metà gara ci siamo ripromessi di cambiare e compattare la difesa e grazie alle ‘solite’ parate di Paolo Biondo e alle ripartenze del trio Guggino, Gojoaga e Ancheta siamo riusciti a chiudere la contesa. Una vittoria importante contro avversari che anche a Enna hanno dimostrato di non meritare l’attuale posizione di classifica”.