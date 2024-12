Pallamano: quarta sconfitta consecutiva per la Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

Quarta battuta d’arresto consecutiva per la Orlando Pallamano Haenna sabato scorso in casa contro il Bologna United.

La squadra ennese scende ulteriormente in classifica al terz’ultimo posto e nel prossimo turno sarà di scena sul campo della capolista Trieste.

“Sapevamo che il Bologna è una delle migliori squadre del campionato – commenta il ds Enzo Arena – ma per come è arrivata la sconfitta c’è non poco rammarico. E’ un momento molto delicato dove stanno contribuendo diversi fattori negativi primo tra tutto gli infortuni. Ma dobbiamo sapere reagire perchè abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare”.