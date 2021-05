Pallamano: per la Orlando Haenna ancora conferme a livello giovanile

Se mai ci fosse stato di bisogno di una conferma che la Pallamano Haenna avesse un futuro assicurato anche per gli anni a venire, questa è arrivata nel fine settimana appena concluso. Infatti, nelle finali regionali U17 e U19 di sabato e domenica scorsa, rispettivamente a Petrosino e Siracusa, la Pallamano Haenna con i gemellaggi con Mattroina Troina e Halikada Licata hanno conquistato un quarto posto nell’Under 17 ed un secondo con tanto amaro in bocca per una finale persa per una sola rete di scarto nell’Under 19 contro il Cus Palermo.

“Un plauso a tutti i nostri ragazzi – ha commentato il dirigente Luigi Savoca – che anche nel corso di una stagione molto complicata come quella che abbiamo vissuto a causa della pandemia hanno lo stesso continuato ad allenarsi e a garantire l’attività. Tutto questo ci conforta per il nostro futuro”.

Sabato prossimo la Orlando Pallamano Haenna sarà impegnata ancora a Petrosino nella finale di Coppa Sicilia riservata alle 4 formazioni meglio classificate al termine della stagione regolare di serie A2. E la Orlando Pallamano Haenna se la dovrà vedere contro Mascalucia, Giovinetto Petrosino e Cus Palermo.