Pallamano: Passarello, Munda e Florio lasciano la Orlando Haenna

Dopo la notizia dei nuovi arrivi Cristian Guggino e Dario Quattrocchi e delle conferme come l’uruguagio Santiago Ancheta, in casa Orlando Pallamano Haenna è arrivato anche il momento alcuni congedi. Infatti nella prossima stagione non vestiranno più la maglia gialloverde il portiere Giovanni Passarello e i due licatesi Daniele Munda e Alessandro Florio. I tre atleti, si legge nel comunicato stampa della società ennese, hanno deciso di fare nella prossima stagione altre esperienze.

“Ringraziamo Giovanni, Daniele e Alessandro per aver giocato con la maglia della nostra squadra sempre con dedizione, impegno e serietà – commentano i dirigenti Luigi Savoca e Enzo Arena – fornendo un importante contributo all’ottima stagione condotta dai nostri atleti che ci ha portati alla conquista della permanenza nella categoria. Auguriamo a tutti e 3 le migliori fortune sportive e di vita, sapendo che nello sport mai dire mai e quindi non è detto che in futuro ci si possa ritrovare”.