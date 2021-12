Pallamano: pari esterno della Orlando Haenna

Un pareggio importante quello conquistato in trasferta dalla Orlando Pallamano Haenna contro i campani dell’Atellana per 31-31. Un match ad alta tensione agonistica ed altalenante nel punteggio e che nel concitato finale ha visto Guggino, Russo, Guarasci e compagni in vantaggio anche di due reti, ma proprio in quel frangente due esclusioni consecutive e un rigore rimettevano in corsa i campani. Finale thriller con la rete del pareggio ennese arrivata solo a sei secondi dal termine con un rigore messo a segno da Santiago Ancheta.

Con il punto conquistato la Orlando Pallamano Haenna sale a quota 9 al quinto posto in classifica.

“Sono molto contento della prestazione dei ragazzi che, nonostante le defezioni e qualche problema legato alla mancanza dell’impianto a Enna per gli allenamenti, hanno giocato con grande cuore ottenendo un punto pesante per la nostra classifica – ha commentato il tecnico ennese Salvo Cardaci -. Adesso arriva la meritata pausa di fine anno e in queste settimane, sperando di riavere presto il nostro campo, effettueremo un richiamo alla preparazione per presentarci al meglio alla ripresa del campionato”.