Pallamano: pari e primo punto in classifica per l’Orlando Haenna

Un primo punto molto sofferto quello conquistato dalla Orlando Pallamano Haenna che ieri, alla ripresa dell’attività dopo oltre due mesi, ha colto un buon pari casalingo contro il Cus Palermo per 33-33 (primo tempo 14-15) nella sesta giornata del Girone C del Campionato di A2 maschile.

Gli ennesi, che hanno schierato per la prima volta il nuovo arrivo il terzino sinistro venticinquenne uruguaiano Abirad Santiago Ancheta, hanno sofferto non poco contro gli universitari palermitani allenati da quell’ottimo tecnico che è Ninni Aragona, ma hanno però avuto la forza di reagire sia quando trovandosi sotto di 4 reti per buona parte della gara sono riusciti a recuperare ed addirittura portarsi avanti di 2 reti. Ma ancor di più quando a poco più di 180” dal termine in svantaggio di 3 reti sono riusciti a raddrizzare un risultato che sembrava ormai compromesso.

Ma ad ogni modo quello che c’è prima di tutto da sottolineare è la bellezza dei 60’ giocati con toni agonistici intensi da entrambe le parti. Haenna-Cus Palermo da sempre rappresenta una classica della Pallamano maschile isolana regalando sempre incontri all’insegna dell’emozione e dell’incertezza. Ed anche in questo caso le previsioni della vigilia non sono state assolutamente smentite.

“Va bene così – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – è un punto importante perché finalmente lasciamo la casella zero. Ad oggi infatti avevano raccolto tanti complimenti ma che però non fanno classifica. Adesso invece guardiamo avanti con ottimismo a partire dal prossimo turno ancora in casa contro il Messina. Abirad Santiago Archeta? Penso che chi lo ha visto giocare si è reso conto che è un atleta interessante, ma nello stesso tempo giovane che ha la necessità di crescere insieme ai propri compagni ed integrarsi nella squadra. Ma siamo convinti che ci potrà dare una importante mano d’aiuto per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che è quello della salvezza”.