Pallamano: pareggio per la Orlando Haenna sul campo del San Giorgio Molteno

PUBBLICITÀ

Finisce in parità 36-36 il match della Orlando Pallamano Haenna sul campo dei lombardi del San Giorgio Molteno, vice capolista del Campionato di Serie A Silver. Un punto che consente ai gialloverdi di conquistare il quinto risultato positivo nelle ultime sei gare disputate e di salire a quota 18 in una classifica.

PUBBLICITÀ

Sabato prossimo al Palazzetto dello Sport di Enna bassa arriva il Lions Teramo fanalino di coda della graduatoria.

“Non possiamo non dire che a Molteno per come è andata la gara per noi si tratta di un punto perso – ha commentato a fine partita il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma ad ogni modo considerando i nostri programmi stagionali non possiamo che essere soddisfatti per aver allungato ulteriormente la striscia positiva. Adesso però dobbiamo concentrarci al massimo per la gara di sabato prossimo in casa contro il Teramo che, anche se possa sembrare la più facile in assoluto, se non approcciata con la giusta concentrazione potrebbe rivelarsi molto insidiosa”.