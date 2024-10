Pallamano: pareggio casalingo per la Orlando Haenna con il Carpi

PUBBLICITÀ

Pareggio casalingo 26-26 sabato scorso per la Orlando Pallamano Haenna contro il Carpi. I gialloverdi, a meno di 10’ dal termine, erano sotto per 19-24 e sembrava che ormai la gara fosse segnata. Ma invece rete su rete gli ennesi riuscivano a riportarsi in partita ed acciuffare il pari a meno di 1’ dal termine.

La Orlando Pallamano Haenna era riuscita a condurre nel primo tempo anche con due reti di scarto.

“Certo che gare di questo genere mettono a dura prova le coronarie – ha commentato a fine gara il dg ennese Luigi Savoca – ma vogliamo fare i complimenti a tutti gli atleti e tecnici per la grande prova sul piano caratteriale. Adesso però iniziamo a pensare alla trasferta di Belluno”.