Pallamano: Paolo Biondo nello staff tecnico della Orlando Haenna

Dopo quella del nuovo tecnico, in casa della Orlando Pallamano Haenna si registra un altro non meno importante arrivo che poi si tratta di fatto di un graditissimo ritorno. È quello di Paolo Biondo, portiere che ha scritto tra le pagine più importanti della storia della pallamano ennese e che dalla prossima stagione sarà a disposizione della società gialloverde. Negli ultimi anni Biondo ha collaborato con società come il Mascalucia e Ragusa nel settore maschile e Troina in quello femminile. A Enna farà da “chioccia” ai giovani del suo ruolo. Ma sino allo scorso anno nel Ragusa a 51 anni, non ha disdegnato di scendere in campo facendo vedere di poter ancora dire la sua. A Enna però molto probabile che il suo ruolo sarà esclusivamente di natura tecnica collaborando nello staff degli allenatori dei portieri e che vede già in organico il bravo Andrea Bongiovanni.

“È un piacere ritornare nella società dove ho iniziato a giocare in questa bellissima ed affascinante disciplina – commenta Biondo – e ritengo che sia giusto che dopo che questa società mi ha dato la possibilità di potermi prendere importanti soddisfazioni sportive ma soprattutto umane adesso sia io che dia il mio contributo per fare crescere i tanti giovani promettenti che ci sono in squadra continuando così in quella filosofia societaria che dura da circa 40 anni e che tante soddisfazioni ha regalato all’intera città di Enna”.

“Sicuramente l’arrivo in società di Paolo Biondo per noi rappresenta un valore aggiunto – afferma il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – visto che nostri atleti, in particolare, i portieri potranno contare sulla sua esperienza per crescere”.