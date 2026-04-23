Pallamano, Orlando Haenna: vittoria a Fasano e ora sfida interna con il Lions Teramo

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La Orlando Pallamano Haenna ha superato in trasferta il Fasano con il punteggio di 31-26 nel posticipo disputato ieri, conquistando due punti importanti in vista del finale di campionato.

La formazione ennese ha indirizzato il match già nel primo tempo, amministrando poi il vantaggio nella ripresa. Nel corso della gara i gialloverdi hanno raggiunto anche un margine di otto reti, mantenendo il controllo dell’incontro fino al termine.

Con questo successo, la Orlando Pallamano Haenna si presenterà alla gara casalinga di sabato al palazzetto dello sport di Enna bassa contro il Lions Teramo, ultimo impegno stagionale davanti al pubblico amico, con due punti di vantaggio sul Camerano, che sarà poi l’avversario dell’ultima giornata di campionato.

Il prossimo confronto vedrà gli ennesi opposti al Lions Teramo, formazione che occupa una posizione di metà classifica e che arriva a Enna con la salvezza già raggiunta. La squadra abruzzese si presenta con 17 punti, 441 reti segnate e 443 subite. La Orlando Pallamano Haenna, invece, si presenta all’appuntamento con 28 punti, 545 gol realizzati e 427 incassati.

Tra i singoli, il miglior marcatore del Teramo è Tomas Ignacio Bernachea, autore di 132 reti, dato che ne fa il principale realizzatore del girone.

“Oggi (mercoledì per chi legge ndr) era importante vincere e basta – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ci siamo riusciti con una buona prestazione. Ma adesso pensiamo subito all’impegno di sabato prossimo in casa contro il Lions Teramo dove vogliamo salutare i nostri tifosi per questo campionato nel migliore dei modi”.