Pallamano: Orlando Haenna sola in vetta a tre giornate dalla fine

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La Orlando Pallamano Haenna resta da sola in vetta alla classifica del girone B del campionato di Serie A Silver quando mancano tre giornate alla conclusione della stagione regolare. Il primato solitario è maturato dopo la vittoria interna contro il Chieti per 42-30 e la contemporanea sconfitta del Camerano sul campo dell’Imola.

Un risultato che consente ai gialloverdi di guardare con fiducia al finale di campionato, pur in una fase che richiede continuità di rendimento e attenzione, senza cali di concentrazione.

Nell’ultima gara disputata, la formazione ennese ha alternato momenti di grande intensità ad altri meno brillanti. Nel primo tempo ha costruito gran parte del vantaggio grazie a un ritmo elevato e a rapide ripartenze, mentre nella prima parte della ripresa ha consentito agli avversari di ridurre il divario da -10 a -5. Nel finale, però, la Orlando Pallamano Haenna ha nuovamente allungato, chiudendo il match con margine.

Per la squadra ennese ci sarà ora qualche giorno in più di riposo. La gara del prossimo turno, in trasferta contro il Serra Fasano, inizialmente prevista per il 18 aprile, è stata infatti posticipata a mercoledì 22 aprile. Lo spostamento è stato richiesto dalla società pugliese, che nel prossimo fine settimana non potrà disporre del proprio portiere, convocato con la nazionale Under 18.

“Con il Chieti abbiamo avuto qualche momento di pausa mentale ma ci può anche stare – commenta il Vice Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – i ragazzi, soprattutto nel primo tempo, hanno spinto veramente forte e quindi qualche momento di rilassamento ci può stare. Il fatto che adesso siamo solitari in testa non significa nulla. Dobbiamo continuare a giocare con la stessa concentrazione per come abbiamo giocato dalla prima partita di campionato”.