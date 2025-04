Pallamano: Orlando Haenna sconfitta a Bologna, ora testa ai play out

PUBBLICITÀ

Chiudere nel migliore modo la stagione regolare ma già pensando ai Play Out. E’ quanto si dovrà fare in casa della Pallamano Haenna che torna con una sconfitta dalla trasferta di Bologna che ha di fatto sancito che gli ennesi dovranno conquistarsi la permanenza nella categoria dagli spareggi.

Ma nel frattempo c’è da disputare l’ultima giornata di campionato ospitando sabato prossimo al Palazzetto dello Sport di Enna bassa la storia della pallamano italiana, ovvero quel pluscudettato

Trieste che dopo anni difficili sta dominando il campionato di serie A Silver per fare pronto ritorno nella serie A Gold.

A Bologna i gialloverdi hanno giocato un buon primo tempo chiuso in svantaggio per 14-11. Nella ripresa però i felsinei, che sono sempre la terza forza del campionato, hanno preso il largo chiudendo l’incontro con il punteggio di 30-23.

E adesso in casa Haenna si inizia a pensare ai play out dove da dove passa l’eventuale conquista della salvezza nella seconda più importante categoria della pallamano maschile italiana.

“Sapevamo bene che per noi la trasferta di Bologna era molto difficile – commenta il direttore sportivo ennese Enzo Arena – ed abbiamo cercato di dare il massimo. Adesso ci prepariamo per il Play Out ma prima abbiamo da onorare la gara interna contro il Trieste. Sappiamo bene che per noi il pronostico è assolutamente chiuso ma nello stesso tempo vogliamo dare il massimo”.