Pallamano, Orlando Haenna sconfitta 37-23 a Sassari

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La Orlando Pallamano Haenna è stata sconfitta 37-23 in trasferta dal Sassari nella gara del campionato di Serie A Gold.

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La formazione sarda ha indirizzato il match già nelle prime fasi, portandosi sul 7-0 e successivamente sul 12-4. Il primo tempo si è chiuso sul 18-8.

Nella ripresa l’Haenna ha ridotto parzialmente il divario fino al 26-18, senza però riuscire a riaprire l’incontro. Miglior marcatore della formazione ennese è stato il pivot Zoe Mizzoni, autore di 6 reti.

Da lunedì la squadra tornerà al lavoro in vista del prossimo impegno casalingo contro il Chiaravalle, reduce dalla vittoria sul Trieste e attualmente a quota 4 punti in classifica.

«Una prestazione sicuramente da dimenticare – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – anche se sicuramente i punti per lottare per la salvezza non li dovevamo cercare a Sassari. Ad ogni modo questa è la Serie A Gold, un torneo di assoluto livello tecnico dove nessuno ti concede nulla. Adesso prepariamoci per il delicato confronto casalingo contro il Chiaravalle».