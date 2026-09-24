Pallamano, Orlando Haenna sconfitta 30-23 nel derby con l’Albatro Siracusa

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Dopo tre giornate di campionato, l’Orlando Pallamano Haenna resta ancora a quota zero in classifica. Nel derby contro l’Albatro Siracusa, concluso con la vittoria dei siracusani per 30-23, la formazione gialloverde è rimasta in partita per circa 50 minuti, riuscendo anche a recuperare uno svantaggio di cinque reti e a portarsi fino al -1.

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Da giovedì l’Orlando Pallamano Haenna tornerà al lavoro in vista del prossimo impegno casalingo, in programma sabato 26 settembre contro Cingoli. La formazione marchigiana ha attualmente due punti in classifica e, nel turno infrasettimanale, è stata sconfitta in casa dal Chiaravalle nel derby marchigiano.

Per la squadra ennese si tratta dunque di un appuntamento importante per cercare i primi punti della stagione.

«Purtroppo commettiamo ancora molti errori in attacco – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – dobbiamo essere molto più concentrati ed attenti perchè certi errori che commettiamo in serie A Gold non si possono commettere e poi il tutto si paga nell’arco dei 60’. Ad ogni modo adesso pensiamo a preparare a dovere il prossimo impegno casalingo contro il Cingoli ed esortiamo il pubblico a venirci ad incitare».