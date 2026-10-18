Pallamano, Orlando Haenna sconfitta 23-34 dal Trieste

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«Un momento difficile, ma dobbiamo essere noi stessi a saperne uscire fuori». È il commento nel post gara di Zoe Mizzoni dopo la sconfitta della Orlando Pallamano Haenna, battuta in casa dal Trieste per 23-34.

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Per la formazione ennese si tratta della seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche, dopo quella contro il Chiaravalle. Un risultato che lascia i gialloverdi da soli in fondo alla classifica del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile.

Anche contro Trieste l’Haenna ha iniziato bene la gara, riuscendo a rimanere in vantaggio nei primi 15 minuti. Successivamente, alcune palle perse in fase offensiva e diversi errori al tiro, anche dai sette metri, hanno favorito la rimonta della formazione giuliana.

Trieste ha progressivamente aumentato il vantaggio sfruttando anche diverse ripartenze e ha chiuso il primo tempo avanti di sette reti.

Nella ripresa il divario è ulteriormente aumentato, fino a raggiungere un massimo di 15 reti. Nella parte finale dell’incontro l’Haenna ha ridotto lo svantaggio, chiudendo la partita sul 23-34.

«Non riusciamo a capire perchè non ne veniamo fuori da questo momento difficile – ha commentato a fine gara Zoe Mizzoni – posso solo dire che da questo momento ce ne possiamo uscire solo se noi stessi ci crediamo. Non basta dare tutto da un punto fisico, ma serve anche la testa. Adesso non ci rimane altro che preparaci per la trasferta di Pressano ed anche in questo difficile confronto dobbiamo dare il massimo. Noi alla salvezza di crediamo».