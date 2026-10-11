Pallamano, Orlando Haenna sconfitta 22-33 dal Chiaravalle

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La Orlando Pallamano Haenna è stata sconfitta in casa dal Chiaravalle con il risultato di 22-33.

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La formazione ennese aveva iniziato bene l’incontro, portandosi sull’11-5 dopo circa venti minuti. Nel finale del primo tempo, però, il Chiaravalle ha ridotto progressivamente lo svantaggio, passando dal 13-8 al 13-12, risultato con cui si è chiusa la prima frazione.

Nella ripresa gli ospiti hanno preso il controllo della gara, ampliando il vantaggio fino al 22-33 finale.

Per la squadra allenata da Fabrizio Di Vincenzo arriva quindi una sconfitta che incide sulla classifica. L’Haenna tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa contro il Trieste, formazione che si trova anch’essa a quota 2 punti. La gara rappresenterà quindi uno scontro diretto nella lotta per la salvezza.

«Non riusciamo a comprendere cosa sia accaduto in particolare nel secondo tempo – commenta il Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma come dirigenza non possiamo nascondere il nostro disappunto per la prestazione dei nostri atleti. Come dirigenza stiamo facendo non pochi sacrifici per partecipare a questo massimo campionato cercando mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo il nostro disappunto per come è arrivata la sconfitta è forte. Nello sport è normale che si può perdere sopratutto se incontri squadre più forti. Ma ci sono modi e modi per perdere».