Pallamano: Orlando Haenna, la salvezza passa dal play out contro il Verdeazzurro Sassari

Passerà in un derby delle isole l’eventuale salvezza della Orlando Pallamano Haenna nel campionato di Serie A Silver di pallamano maschile. Infatti malgrado i gialloverdi siano arrivati con 19 punti a parità di Lanzara e Romagna, a conquistarsi la salvezza matematica in virtù di una migliore situazione negli scontri diretti sono stati i salernitani. Anche i romagnoli si piazzano davanti agli ennesi e quindi in virtù di questi piazzamenti finali il Romagna Imola affronterà il Mascalucia mente la Orlando Pallamano Haenna se la dovrà vedere contro il Verdeazzurro Sassari in un confronto diretto al meglio delle tre gare ma con la possibilità di potersi giocare l’eventuale bella sul campo amico. La prima gara il prossimo 26 aprile al palazzetto dello sport di Enna bassa.

Quindi per gli ennesi adesso un periodo di preparazione in vista del play out che deciderà chi nel prossimo anno continuerà a partecipare al secondo più importante campionato nazionale della pallamano italiana. Nel frattempo si cercerà di recuperare tutti gli infortunati a partire dall’esperto Giovanni Rosso che in un confronto come quello che si preannuncia contro il Sassari, dove ancor più che il fisico conterà la testa, potrebbe rivelarsideterminante.

Intanto sabato scorso gli ennesi hanno salutato il pubblico di casa nell’ultima gara della stagione regolare con una bella vittoria ma ancor di più con una convincente prestazione contro il Trieste, arrivato a Enna già promosso ma che giustamente si è giocato la gara senza regalare nulla. Alla fine in un confronto giocato tutto sul filo di lana, ma con i gialloverdi sempre a condurre nel risultato, a prevalere sono state le maggiori motivazioni dei gialloverdi che hanno conquistato i 2 preziosi punti.

Prima della gara la società ennese ha scoperto una targa in ricordo di Paolo Serravalle, ex atleta della Orlando Pallamano Haenna, scomparso nello scorso mese di dicembre.

“Sabato abbiamo vinto una gara dove abbiamo offerto una importante prestazione – ha commentato il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ed ancora un volta abbiamo dimostrato che quando vogliamo siamo nelle condizioni di poterci giocare la gara contro chiunque a dispetto di un organico composto per la quasi totalità da giovanissimi. Tutto ciò ci inorgoglisce ma anche ci rammarica per i punti che abbiamo lasciato strada facendo e che oggi ci avrebbero consentito una salvezza senza dover passare dai play out. Ad ogni modo la bella prestazione contro il Trieste ci lascia fiduciosi nell’affrontare il play out contro il Sassari. Se è vero che abbiamo dalla nostra l’eventuale bella questo non significa nulla perchè durante la stagione regolare il Sassari è venuto a vincere a Enna mentre noi abbiamo espugnato il loro campo. Quindi non c’è nulla di scontato. Dobbiamo solo prepararci al meglio sia fisicamente che mentalmente per cercare di conquistare questa salvezza che tutti ci meritiamo”.