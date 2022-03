Pallamano: Orlando Haenna ko nei secondi finali

Sconfitta per la Orlando Pallamano Haenna costretta alla resa, a pochi secondi dalla fine, da un mai domo Girgenti. 32 a 31 il risultato finale. Un derby davvero stregato per i ragazzi del presidente Flavio Guzzone che, da qualche settimana, sembrano aver smarrito il gioco e la determinazione che appena un mese fa li avevano portati in terza posizione alle spalle di Fondi e Lanzara.

“E’ una sconfitta che fa veramente male e ci deve far riflettere – tuona il direttore generale della Orlando Haenna Luigi Savoca – in settimana ne parlerò insieme alla dirigenza con la squadra perché se c’è qualcuno che crede che il suo campionato è già finito si sbaglia. Abbiamo potenziato la squadra con giocatori che dovevano dare quel tocco di esperienza e qualità in più, ma è fin troppo evidente che proprio dalla mancata gestione della gara nei momenti caldi del match abbiamo perso diversi punti alla nostra portata”.

“Sono deluso e amareggiato – dice il tecnico ennese Salvo Cardaci – è difficile commentare una gara di questo tipo contro avversari sicuramente ostici, ma certamente alla nostra portata. Non commento, come mia abitudine, le direzioni di gara e sinceramente non credo che abbia influito più di tanto sul risultato finale. La responsabilità è solo ed esclusivamente nostra e a questo punto ben vengano le due settimane di sosta per ricaricare le batterie e tornare a fare risultati positivi”.