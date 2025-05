Pallamano: Orlando Haenna ko in gara 2, sabato la sfida salvezza decisiva contro il Mascalucia

PUBBLICITÀ

Un ulteriore aiuto. Lo chiede a tutti gli sportivi ennesi la Orlando Pallamano Haenna, che sabato a Enna giocherà la “bella” contro il Mascalucia, sfida decisiva per la permanenza nel campionato di Serie A Silver di pallamano maschile.

Sabato scorso, a Mascalucia, gli ennesi nella gara 2 si sono ritrovati a rincorrere per tutta la partita: nonostante fossero andati sotto anche di 7 reti, erano riusciti a recuperare, portandosi a una sola rete di distanza. Ma questa volta a prevalere sono stati gli etnei, che hanno chiuso la gara vittoriosi con 4 reti di scarto.

“Sapevamo che a Mascalucia non sarebbe stato facile – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma adesso concentriamoci subito sulla gara di sabato prossimo che vale un intero campionato. E proprio per questo motivo lanciamo un forte appello a tutti gli sportivi ennesi che vengano numerosi al palazzetto, come per correttezza dobbiamo dire hanno fatto nell’arco di tutto il campionato, per spingere i nostri ragazzi perchè la loro vittoria sarebbe una vittoria per tutta la città”.