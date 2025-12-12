Pallamano, Orlando Haenna in trasferta sul campo della Lions Teramo

PUBBLICITÀ

Chiudere in bellezza il 2025: è questo l’obiettivo della Orlando Pallamano Haenna, che domani, sabato 13 dicembre, farà visita alla Lions Teramo.

PUBBLICITÀ

La formazione abruzzese rappresenta una delle realtà storiche della pallamano italiana. Teramo è infatti una delle città simbolo di questo movimento, con squadre spesso presenti nella massima serie sia nel settore maschile che femminile, sede da oltre 40 anni della Coppa Interamnia, uno dei tornei giovanili più importanti al mondo, e città che ha dato alla Nazionale italiana atleti di assoluto livello come Franco Chionchio e Settimio Massotti.

PUBBLICITÀ

La Lions Teramo, allenata dal tecnico siciliano Pierandrea Izzi, si trova attualmente a quota 6 punti, in una tranquilla posizione di centro classifica, e nell’ultimo turno ha perso sul campo del Cus Palermo.

La Orlando Pallamano Haenna, invece, con 10 punti, è all’inseguimento della capolista Camerano (12 punti) e del Romagna (11), impegnate rispettivamente sul campo del Sannio e in casa contro il Cus Palermo. Nell’ultimo turno gli ennesi hanno superato in casa il Serra Fasano.

Dal punto di vista statistico, la Lions Teramo ha realizzato 188 reti, subendone 202. I gialloverdi, invece, con 228 gol vantano il secondo miglior attacco del campionato, mentre le reti al passivo sono 183.

Alessio Corrias resta il miglior marcatore degli ennesi con 54 reti, seguito da Nicolás Dieguez con 33 e Joaquín Vera con 27. Miglior realizzatore dei teramani è Yassin Tahar con 45 gol, seguito da Ignacio Zungri con 24.

“Vogliamo chiudere il 2025 nel migliore dei modi – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma sappiamo benissimo che di fronte avremo una squadra che a sua volta vorrà regalare ai propri sostenitori per l’ultima gara dell’anno una vittoria. Dobbiamo cercare di essere concentrati come in particolare è stato nel secondo tempo di sabato scorso contro il Fasano. Ma i ragazzi sono consapevoli che quest’anno si stanno giocando qualcosa di importante”.