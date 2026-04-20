Pallamano: Orlando Haenna, due sfide ravvicinate per la corsa al vertice

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Settimana impegnativa per la Orlando Pallamano Haenna, attesa da due partite ravvicinate che potrebbero avere un peso importante nella fase finale del campionato. La formazione ennese sarà impegnata mercoledì 22 aprile a Fasano, nel posticipo della sedicesima giornata, e sabato 25 aprile in casa contro il Lion Teramo.

La squadra gialloverde guida attualmente la classifica con 26 punti, con due punti di vantaggio sul Camerano.

Nel match di mercoledì, la Haenna affronterà il Fasano, squadra che ha in classifica 9 punti e che punta a ottenere un risultato utile per migliorare la propria situazione. Successivamente, gli ennesi torneranno in campo davanti al pubblico di casa per affrontare il Lion Teramo, nell’ultimo impegno interno della stagione. La formazione abruzzese ha già raggiunto la salvezza matematica.

Sul piano statistico, il Fasano ha realizzato finora 327 reti e ne ha subite 427, mentre la Orlando Pallamano Haenna ha messo a segno 514 gol e ne ha incassati 401. Tra i migliori marcatori spiccano Alessio Corrias, autore di 112 reti per la Haenna, e Umberto Giannoccaro, con 66 gol per il Fasano.

“Avremo una settimana molto impegnativa – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – il mercoledì una non facile trasferta anche da un punto vista logistico a Fasano e poi poco tempo per recuperare ed il sabato in casa contro il Lions Teramo. Ma i ragazzi sono consapevoli che è un momento molto importante per la storia della nostra società e quindi siamo convinti che saranno il massimo in entrambi i confronti. Ma intanto prepariamoci al meglio per la non facile trasferta di Fasano”.