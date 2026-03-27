Pallamano: Orlando Haenna, derby casalingo contro il Cus Palermo

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Sarà il derby tra Orlando Pallamano Haenna e Cus Palermo ad aprire il programma di sabato 28 marzo nel campionato di Serie A Silver maschile. La gara è in programma a Enna con inizio alle ore 18.30.

La sfida assume rilievo anche in chiave classifica. La formazione ennese guida attualmente il girone B con 22 punti, insieme al Camerano, mentre il Cus Palermo è fermo a 16 punti e cerca un risultato utile per restare agganciato alle posizioni di vertice.

Nel match di andata, disputato a Palermo, si era imposto il Cus Palermo.

Sul piano statistico, la Orlando Pallamano Haenna ha finora ottenuto 11 vittorie e 2 sconfitte, una delle quali proprio contro i palermitani. Il Cus Palermo ha invece collezionato 8 vittorie e 5 sconfitte.

Per quanto riguarda i gol realizzati e subiti, gli ennesi hanno segnato 432 reti e ne hanno incassate 351, mentre il Cus Palermo conta 373 reti all’attivo e 379 al passivo.

Tra i marcatori, Alessio Corrisa è il miglior realizzatore della Orlando Pallamano Haenna con 96 reti, mentre per il Cus Palermo il giocatore più prolifico è Emanuele Artale, autore di 86 gol.

“Sappiamo bene che ogni gara che giocheremo sino alla fine del torneo sarà una sorta di finale – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ed a maggior

ragione quella di sabato contro il Cus Palermo. A prescindere che si tratti un derby noi dobbiamo guardare la classifica e quindi non farci prendere dalla frenesia del risultato ed affrontare l’impegno con molta concentrazione. Loro oltre ad essere una ottima squadra e lo hanno dimostrato all’andata battendoci vengono a Enna per giocarsi un confronto che in caso di vittoria li farebbe rientrare a pieno titolo nella lotta per la promozione. Noi confidiamo sempre in un forte sostegno del nostro pubblico che sino ad oggi non ci è mai mancato. Ma a maggior ragione in questa parte finale del torneo potrebbe rivelarsi decisiva”.

Diretta della gara sul canale you tube della Federazione Italiana Giuoco Handball Pallamanotv.