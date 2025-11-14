Pallamano, Orlando Haenna: al Palazzetto dello Sport arriva il Monteprandone

PUBBLICITÀ

Un pronto riscatto per la sconfitta di Imola. La cerca, la Orlando Pallamano Haenna, che domani, sabato 15 novembre, con inizio alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Enna bassa, ospita il Monteprandone.

La formazione marchigiana in classifica si trova insieme agli ennesi con 4 punti in classifica, e nell’ultimo turno disputato ha battuto in casa il Cus Palermo. Quindi un inizio di campionato positivo con 2 vittorie e 1 sconfitta. Gli ennesi, invece, sono con il dente avvelenato per aver buttato al vento una vittoria ampiamente alla loro portata, la scorsa settimana sul parquet dell’Imola. I gialloverdi quindi, se vogliono rimanere nelle zone della classifica che contano, devono assolutamente vincere.

Gara particolare per l’atleta ennese Antonio Cocco, visto che è un ex per aver indossato la maglia del Monteprandone due stagioni fa.

Il confronto andrà in diretta con inizio alle ore 17:55 sul canale YouTube Pallamano Tv.

Tra gli atleti più attesi per il Monteprandone, Matteo Muccitelli, migliore realizzatore della formazione marchigiana con 26 reti, ma anche Luca Nicolas Landeiro. Per gli ennesi, Alessio Corrias in queste prime 3 giornate si presenta come migliore marcatore ennese con 19 reti.

“Non possiamo nascondere la delusione per la sconfitta della scorsa settimana a Imola – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma ormai è andata. Adesso pensiamo solo alla gara di sabato contro il Monteprandone che in questo inizio di campionato ha dimostrato di essere una ottima squadra e quindi verrà a Enna con il chiaro intento di conquistare la vittoria”.