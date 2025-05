Pallamano: Orlando Haenna, a Sassari gara 2 del primo turno di play out

PUBBLICITÀ

Obbligata a vincere per evitare un altro esame di riparazione. Lo è la Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 3 maggio, andrà a fare visita al Verdeazzurro Sassari nella gara 2 del primo turno di play out del campionato di serie A Silver di Pallamano Maschile.

I gialloverdi, dopo il pareggio casalingo di sabato scorso, per salvarsi al primo turno devono assolutamente vincere poiché con il pari casalingo è quasi impossibile che possa esserci una gara 3 che gli ennesi eventualmente giocherebbero in casa. In caso contrario, tutto sarà rimandato al successivo turno di play-out, contro la perdente dell’altro spareggio tra Lanzara e Mascalucia.

Quindi 60′ senza appello e che si preannunciano molto intensi come lo sono stati quelli della gara a Enna, ma come lo sono state anche le 2 gare disputate tra le due squadre nel corso della regular season.

“Il pareggio casalingo non vi è dubbio che ci penalizza – commenta il direttore sportivo ennese Enzo Arena – ma non abbiamo altro che un solo risultato, la vittoria. E siamo sicuri che i nostri ragazzi faranno di tutto per conquistarla”.