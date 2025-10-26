Pallamano, Orlando Haenna a punteggio pieno: vittoria sul Sannio per 39-28

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna si presenta davanti ai propri tifosi con una convincente vittoria. I gialloverdi sabato scorso hanno battuto con il punteggio di 39-28 il Sannio rimanendo così a punteggio pieno dopo due giornate insieme ai marchigiani del Camerano ed al Cus Palermo.

Sino a pochi minuti dalla fine del primo tempi gli ospiti erano in partita con una sola rete di scarto. Ma poi due accelerazioni portavano la Orlando Pallamano Haenna a chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di 3 reti. Nella ripresa anche con un gioco a corrente alternata il divario andava gradualmente aumentando sino ad arivare a + 12.

Così la Orlando Pallamano Haenna va alla prima sosta del campionato da prima della classe. Il torneo riprenderà l’8 novembre con un importante banco di prova sul campo del Romagna Imola.

“Anche oggi non abbiamo giocato per quello che effettivamente potremmo fare – ha commentato il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – abbiamo giocato a sprazzi. Ma si è anche visto che la squadra ha ampi margini di crescita. Adesso ci prepariamo per la trasferta di Imola cercando di utilizzare al meglio la settimana di pausa”.