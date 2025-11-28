Pallamano: Orlando Haenna a Chieti a caccia di punti pesanti

PUBBLICITÀ

Una vittoria per non allontanarsi ulteriormente dalla zona di vertice della graduatoria. È quella che cerca la Orlando Pallamano Haenna, che nella seconda trasferta consecutiva farà visita al Chieti. Gli ennesi sono reduci dalla battuta d’arresto di misura a Palermo contro il Cus Palermo, mentre il Chieti è reduce dalla vittoria interna contro il Girgenti.

Se quest’anno la Orlando Pallamano Haenna vuole restare in corsa per obiettivi importanti, non può permettersi ulteriori passi falsi, anche se la trasferta in terra abruzzese non si preannuncia semplice.

Da un punto di vista statistico, le reti all’attivo della Orlando Pallamano Haenna sono 160 a fronte delle 153 del Chieti, mentre quelle al passivo sono 130 per gli ennesi contro le 166 degli abruzzesi. Alessio Corrias, con 36 reti, si conferma miglior marcatore per la Orlando Pallamano Haenna, seguito da Nicolas Dieguez con 26 e Joaquin Vera con 21. Per Vera non sarà una gara come le altre, visto che per due stagioni ha vestito la maglia del Chieti. Per gli abruzzesi, l’attuale miglior marcatore è invece Matias Agustin Maini con 29 reti.

“E’ inutile usare giri di parole – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – dopo le sconfitta di Imola e Palermo non possiamo più fallire e andiamo a Chieti con l’obiettivo della vittoria. Questo non significa che avremo vita facile. Il Chieti è reduce dalla vittoria con il Girgenti e quindi giocherà per fare il bis. Ma i nostri ragazzi sono consapevoli che non possono più sbagliare”.