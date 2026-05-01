Pallamano: Orlando Haenna a Camerano per l’ultima decisiva sfida di campionato

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Sessanta minuti. Tanti sono quelli che dividono la Orlando Pallamano Haenna dal coronare un sogno. Sono quelli dell’ultima gara di campionato che i gialloverdi disputeranno sabato 2 maggio a Camerano contro la formazione che li insegue a 2 punti in classifica.

Non si poteva chiudere in un modo più emozionante il Girone B del campionato di Serie A Silver.

Gli ennesi arrivano a questo ultimo atto reduci dalla vittoria casalinga dello scorso turno contro il Lions Teramo. I marchigiani, invece, arrivano dalla prova di forza sul campo del Cus Palermo, dove hanno conquistato i 2 punti.

All’andata, a Enna, i gialloverdi riuscirono a vincere di gran carriera. Ma a Camerano sarà sicuramente tutt’altra cosa.

Sul piano statistico, la Orlando Pallamano Haenna arriva a questo confronto con un bilancio di 15 vittorie e 2 sconfitte, con 585 reti segnate e 456 subite.

Il Camerano, invece, ha conquistato 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 616 reti segnate e 502 subite.

Gaston Villarò, con 140 reti, è il miglior marcatore del Camerano, mentre Alessio Corrias, con 133, è il migliore tra gli ennesi.

In città c’è molta attesa per questo ultimo atto e pare che alcuni tifosi si stiano organizzando per vedere tutti insieme la gara, che sarà trasmessa dalle 18 sul canale YouTube Pallamano TV.

“Arriviamo a questo ultimo atto del campionato consapevoli che siamo ad un passo da far divenire reale un sogno – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – i ragazzi in settimana si sono preparati con grande concentrazione. Dobbiamo solamente stare calmi”.