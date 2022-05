Pallamano: l’Orlando Haenna vince contro Ragusa

Convincente vittoria per la Orlando Haenna che, nell’undicesimo turno di ritorno del campionato di serie A2 maschile, ha battuto per 39 a 25 (18 a 11 al riposo) la Pallamano Ragusa. Un match in equilibrio solo nei primi quindici minuti di gioco con le due formazioni che hanno dato vita ad un match senza troppe pressioni, ma mostrando una buona pallamano.

Campionato pressoché finito per tutti con Fondi e Lanzara che tra due settimane si ritroveranno a Chieti per i play-off promozione che assegnano due posti in massima serie, mentre in coda saranno i mascaluciesi dell’Aetna a retrocedere nel torneo cadetto.

Stagione non ancora finita, però, per gli ennesi del presidente Flavio Guzzone che tra mercoledì e venerdì dovranno recuperare due partite contro la Pallamano Benevento e l’Atellana. Due incontri casalinghi per gli ennesi che dovranno confermare il buon momento di forma.

“E’ stata una vittoria voluta fortemente arrivata al termine di un derby affrontato da tutti con grandi motivazioni – dice il vice presidente ennese Luigi Savoca – devo fare i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per essere riusciti a tenere alta l’attenzione nelle ultime settimane, nonostante la stagione sia arrivata quasi al capolinea. Adesso chiedo a capitan Guarasci e i suoi più giovani compagni di rimanere concentrati e determinati anche nei prossimi due impegni per provare a fare bene anche contro le formazioni campane che verranno a Enna in settimana”.

Stagione sportiva che i gialloverdi chiuderanno definitivamente domenica 15 maggio con la “Final4” di Coppa Sicilia (organizzata dal Comitato regionale) che in questa edizione si disputerà al palasport di Acireale e vedrà di fronte Ragusa, Palermo, Haenna e H.C. Mascalucia.