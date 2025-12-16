Pallamano: l’Orlando Haenna vince a Teramo

PUBBLICITÀ

L’Orlando Pallamano Haenna ha conquistato una vittoria esterna per 29-28 sul campo del Teramo, ottenendo due punti importanti per la classifica.

La formazione ennese è partita bene, portandosi subito in vantaggio e raggiungendo nel corso del primo tempo un massimo di sei reti di margine. Il Teramo è però riuscito a recuperare, chiudendo la prima frazione in parità.

Nella ripresa la gara è rimasta equilibrata, con le due squadre a contatto per buona parte del secondo tempo. L’Orlando Haenna ha trovato il definitivo allungo solo nei minuti finali, riuscendo a difendere il vantaggio fino alla conclusione dell’incontro.

Con questo successo, la squadra gialloverde mantiene la propria posizione in classifica, restando sulla scia di Camerano e Imola.

Il campionato osserverà ora una pausa. L’Orlando Pallamano Haenna tornerà in campo nella prima settimana di febbraio, aprendo una serie di due gare casalinghe consecutive: il 7 febbraio affronterà il Camerano, mentre la settimana successiva, nella prima giornata del girone di ritorno, ospiterà il Girgenti. Due incontri che potranno fornire indicazioni importanti sull’andamento del prosieguo del torneo.

“Ancora una volta abbiamo sofferto – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma era importante prima di tutto il risultato ed abbiamo centrato l’obiettivo. Ma ad ogni modo è veramente incredibile che riusciamo a complicarci la vita anche in situazioni che per noi dovrebbero essere molto più semplici. Ancora i nostri ragazzi non hanno capito quanto siano inespresse le loro potenzialità. Ma per adesso godiamoci la vittoria”.

Foto di repertorio