Pallamano: l’Orlando Haenna va a fare visita al Cus Palermo

Una trasferta non certo facile quella che attende domani la Orlando Pallamano Haenna che va a fare visita al Cus Palermo. La formazione universitaria palermitana allenata da Ninni Aragona attualmente con 16 punti occupa la quarta posizione e punta ad avvicinare la terza distante 3 punti ed occupata dal Benevento. Nove sono, invece, i punti degli ennesi anche se proprio contro il Cus Palermo è arrivato il primo punto stagionale nella gara di andata dopo un lungo digiuno. Ma la salvezza è ancora una sicurezza. Nell’ultimo turno disputato il Cus Palermo ha espugnato con relativa facilità per 30-23 il campo del Messina. La Orlando Pallamano Haenna, invece, è stata sconfitta in casa per 32-29 dal Giovinetto Petrosino. Da un punto di vista statistico 404 sono le reti segnate dal Cus Palermo mentre 373 quelle subite. In casa Haenna, invece, 367 le reti all’attivo mentre 384 quelle al passivo. Con 129 reti il palermitano Alessandro Aragona è il cannoniere principe del girone C mentre. Da solo ha realizzato poco meno della somma delle reti segnate dai due migliori marcatori ennesi Alessandro Florio e Santiago Ancheta rispettivamente 69 e 66 reti.

“Sappiamo bene che non per noi non sarà una gara facile – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma confidiamo in una buona prova dei nostri ragazzi che sicuramente vorranno riscattarsi dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana. Abbiamo la salvezza ormai a portata di mano e dobbiamo compiere l’ultimo sforzo per arrivare a questo traguardo”.