Pallamano: l’Orlando Haenna supera il Messina 25-24

Un altro risultato positivo casalingo molto sofferto per la Orlando Pallamano Haenna. Infatti dopo quello conquistato nella sesta giornata contro il Cus Palermo, ieri nella settima giornata di andata del Girone C, gli ennesi hanno battuto di misura 25-24 il Messina. Una gara quella disputata dalle due compagini molto emozionante, dura sul piano fisico, ma nello stesso tempo molto corretta con continui capovolgimenti di fronte.

Per tutta la gara è sato un continuo rincorrersi nel punteggio tra le due squadre ed alla fine ha avuto la meglio chi ha sbagliato meno nei minuti finali.

“Per noi oggi (ieri per chi legge ndr) era importante vincere – ha commentato a fine gara il tecnico ennese Luca Giummulè – ma di buono c’è solo la vittoria perché non sono affatto contento della prestazione dei miei ragazzi. C’è ancora tanto da lavorare soprattutto sul piano della mentalità. Il campionato è ancora molto lungo e quindi dobbiamo lavorare sodo per il prossimo impegno”.