Pallamano, l’Orlando Haenna supera il Cus Palermo

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La Orlando Pallamano Haenna si avvia verso la fase conclusiva del campionato con quattro gare ancora da disputare. Alla ripresa del torneo, dopo la pausa pasquale, la formazione ennese tornerà in campo in casa contro il Chieti.

Nell’ultimo turno, i gialloverdi hanno superato il Cus Palermo con il punteggio di 40-20. La squadra ennese ha preso il controllo della gara sin dai primi minuti, chiudendo il primo tempo con sei reti di vantaggio e ampliando il margine nella ripresa.

Nel corso del match, il tecnico Mario Gulino ha inoltre dato spazio a diversi giovani, tra cui Scollo, Merlo, Oliva, Marino e Calzetta.

“I nostri ragazzi erano consapevoli che dopo la gara di Monteprandone dovevano prepararsi a questo derby molto concentrati – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e lo hanno fatto nel miglior modo possibile anche perchè avevamo difronte una squadra come il Cus Palermo che sino a qualche settimana fa è stata nel lotto delle squadre che lottava ancora per la promozione. Ma i ragazzi hanno affrontato l’impegno e con la concentrazione che erano necessarie ed il risultato finale lo ha confermato. Adesso godiamoci qualche giorno di riposo e poi subito a pensare al prossimo impegno casalingo contro il Chieti”.