Pallamano: l’Orlando Haenna sul parquet del Giovinetto Petrosino

La Orlando Pallamano Haenna si reca domani in terra trapanese per sfidare il Giovinetto Petrosino nel campionato di Serie A2 di Pallamano Maschile. Entrambe le formazioni dopo quattro giornate si trovano a quota 0 in classifica ed anche le statistiche presentano due squadre dal percorso per certi versi speculare.

Infatti se le reti segnate per gli ennesi nelle prime 4 gare sono 100, solo 4 in più sono quelle del Giovinetto mentre quelle subite sono 116 per gli ennesi mentre per i trapanesi 121. Nella classifica marcatori due gli atleti gialloverdi a quota 18 come Davide Munda ed Alessio Fiorio, stessa cosa per Facundo Fuente del Giovinetto.

Quindi un confronto che si preannuncia molto equilibrato con due squadre determinare a lasciare la casella 0 in graduatoria.

In casa ennese tutti gli atleti si sono allenati con concentrazione. Qualche piccolo problema fisico per il portiere Giovanni Passarello ma dovrebbe essere lo stesso regolarmente in campo.

“Sappiamo bene che non si tratta di un confronto facile – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma dopo quattro belle prestazioni senza punti ci aspettiamo qualcosa in più fermo restando che il Giovinetto Petrosino è un’altra di quelle formazioni che in questo inizio di campionato per quello che ha mostrato in campo sicuramente merita anche lei una classifica migliore. Ma questo è il campionato di Serie A2, un torneo molto equilibrato e dove si deve dare sempre il massimo in ogni gara”.