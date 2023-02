Pallamano: l’Orlando Haenna si aggiudica la Coppa Sicilia

L’Orlando Pallamano Haenna si è aggiudicata ieri al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa la “Coppa Sicilia 2023”, manifestazione riservata alle squadre siciliane di Serie A2 fortemente voluta dalla Figh Sicilia che ha visto la partecipazione, oltre che dei padroni di casa, del Giovinetto Petrosino, dell’H.C. Mascalucia e della Pallamano Aretusa.

La formazione gialloverde ha superato in semifinale il Mascalucia con il risultato di 22 a 19 e si è aggiudicata poi la coppa dopo aver avuto la meglio in finale sulla Pallamano Aretusa con il risultato finale di 34 a 23. Nella finale per il terzo posto ad imporsi il Giovinetto Petrosino con il punteggio di 27 a 22 sul Mascalucia.

Al termine della giornata, che ha visto in tribuna centinaia di spettatori, assegnati premi speciali a Sebastian Avram, il giovanissimo portiere gialloverde assoluto protagonista della semifinale, e al moldavo Nikita Savcenco (unico straniero in forza all’Orlando Haenna) capocannoniere della manifestazione con 17 reti in due gare.