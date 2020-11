Pallamano: l’Orlando Haenna perde ancora. Sconfitta in casa contro il Lanzara Salerno

Nel campionato di Serie A2 la Orlando Pallamano Haenna sabato scorso ha perso in casa contro il Lanzara Salerno per 28-29. Il primo tempo si era concluso con il punteggio di 14-14.

L’ennesima battuta d’arresto che brucia non poco ai gialloverdi che, in diversi frangenti di una gara giocata rete su rete all’insegna dell’equilibrio, è stata avanti anche con tre reti di scarto e, anche quando si è trovata sotto con il medesimo passivo, ha avuto la forza di reagire.

Ma la dura realtà è che dopo quattro giornate il “sette” del Coach Luca Giummulè si ritrova ancora a quota zero in classifica.

“Non possiamo nascondere l’amarezza per come è arrivata questa ennesima sconfitta – commenta il dirigente Luigi Savoca – ma siamo fiduciosi per il prosieguo del torneo perché vediamo una squadra viva e che soprattutto sul piano del gioco e del carattere cresce giornata dopo giornata. Sapevamo benissimo che il progetto che vogliamo portare avanti come società, ovvero puntare sui giovani è rischioso. Ma siamo sereni e basta avere la pazienza di aspettare questi ragazzi che sicuramente non ci deluderanno e si prenderanno parecchie soddisfazioni”.