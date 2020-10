Pallamano: l’Orlando Haenna ospita la capolista Lanzara

L’Orlando Pallamano Haenna sabato 31 ottobre al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, a porte chiuse, a partire dalle ore 18,15 ospita i salernitani del Lanzara. I campani con sei punti sono ai vertici della classifica del girone C del campionato di serie A2, insieme a Noci e Benevento. Nell’ultimo turno disputato la Orlando Pallamano Haenna è stata sconfitta per 31-26 sul campo del Benevento mentre il Lanzara ha battuto tra le mura amiche il Cus Palermo per 32-27.

“Ai ragazzi sino ad oggi non posso rimproverare nulla – commenta il tecnico ennese Luca Giummulè – hanno disputato delle buone gare. Ma continuano a lavorare con grande impegno e dedizione e sono sicuro che i risultati non tarderanno ad arrivare. Dobbiamo solamente avere tutti pazienza e continuare a lavorare come stiamo facendo”.