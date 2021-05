Pallamano: l’Orlando Haenna ospita il Mascalucia

Congedarsi per questa stagione dai propri tifosi con una vittoria. È quello che vuole fare la Orlando Pallamano Haenna che domani, nella penultima giornata della stagione regolare al palazzetto dello sport di Enna Bassa con inizio alle 18,30, ospita l’HC Mascalucia. La formazione etnea con 18 punti occupa attualmente la quarta posizione che vuole mantenere sino al termine del campionato. Gli ennesi con 13 punti hanno raggiunto la matematica salvezza che era l’obiettivo stagionale. Ed a questo punto con altri 2 turni da giocare vogliono ulteriormente incrementare i punti in graduatoria. All’andata a vincere furono gli etnei per 32-27. Andando a dare uno sguardo alle statistiche, 8 sono le vittorie dei mascaluciesi, 2 i pareggi e 6 le sconfitte. Per la Orlando Pallamano Haenna, invece, 6 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte. Le reti segnate del Mascalucia 469 a fronte di 471 subite, mentre per gli ennesi 425 all’attivo e 423 al passivo. Migliore marcatore per il Mascalucia Dario Consoli che ha toccato “quota 100”, mentre per i padroni di casa il licatese Alessandro Florio con 79.

“Vogliamo chiudere in bellezza questa stagione dove, dopo una partenza stentata, nella seconda parte ci ha visti protagonisti di un importante recupero – commenta il dirigente della società ennese Luigi Savoca – abbiamo conquistato la salvezza in serie A2 che per la nostra società è un risultato molto importante. Ma ancor di più lo abbiamo fatto con un gruppo di giovanissimi quasi tutti locali che ci fa rimanere ottimisti per il futuro. Un progetto che tra l’altro continua anche nelle categorie giovanili in collaborazione con altre società come Halikada Licata e Mattroina Troina. e che in questa stagione ci vede qualificati per le Final Four regionali Under 19 e 17 Merito dei nostri tecnici che continuano a lavorare con grande dedizione e professionalità”.