Pallamano: l’Orlando Haenna ospita Atellana

Torna in campo la Orlando Pallamano Haenna che domani, con inizio alle ore 18,30, al Palazzetto dello Sport di Enna bassa ospiterà i campani dell’Atellana. Un match che gli ennesi proveranno a vincere per continuare il momento positivo delle ultime settimane.

I rientri a tempo pieno di Dario Quattrocchi e Gustavo Guerrero hanno dato nuova linfa ai ragazzi del presidente Flavio Guzzone che vogliono chiudere al meglio una stagione comunque positiva.

“Stiamo lavorando per chiudere meglio possibile il campionato – dice il direttore sportivo ennese Enzo Arena – i ragazzi sono tranquilli e si stanno allenando con impegno. Di fatto sono stati ottenuti gli obiettivi programmati ad inizio stagione, ma credo che le motivazioni per continuare a far bene ci sono tutte e quindi sabato sera mi aspetto una prestazione convincente”.

Tra l’altro gli ennesi sono reduci dal Concentramento di Imola nel campionato Under 20 dove i ragazzi guidati da Mario Filiciotto hanno lottato ad armi pari con quasi tutte le formazioni impegnate, dimostrando anche in terra emiliana evidenti segnali di crescita per un gruppo già inserito in pianta stabile nel giro della prima squadra e con un bilancio finale di una vittoria (contro Atellana 28 a 27) e due sconfitte (contro Romagna 26-27 e Camerano 28-34).

Ritornando al campionato di A2 avversari di buona caratura i campani presentano un trio di tutto rispetto come l’azzurro Arena e due stranieri di qualità come il danese Fredericksen e il senegalese Jaques Sall.

“Conosciamo il valore dei nostri avversari – ammette mister Salvo Cardaci – ma abbiamo le armi giuste per metterli in difficoltà. Vogliamo dare seguito, insomma, alle ultime convincenti prestazioni e provare a giocare la nostra pallamano”.