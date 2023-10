Pallamano: l’Orlando Haenna non presenterà ricorso per la sconfitta di Sassari

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna non presenterà ricorso per la sconfitta di sabato scorso a Sassari per 30-29 contro la Verdeazzurro. Questa la decisione presa dalla dirigenza gialloverde.

Il perchè di questa scelta viene giustificata sia per motivi economici che organizzativi.

“La ripetizione della gara avrebbe rappresentato per la nostra società un aggravio economico anche se per correttezza dobbiamo dire che la Federazione contribuisce alle spese – commenta il direttore sportivo Enzo Arena – ma ancor di più avremmo avuto seri problemi ad organizzare la trasferta perchè avremmo avuto diversi giocatori che non sarebbero potuti venire poichè al 99 per cento sarebbe stata in un giorno infrasettimanale. Alla luce di tutto ciò ci concentriamo per il prosieguo del campionato che è ancora molto lungo”.

Sabato al Palazzetto dello Sport di Enna bassa arrivano i marchigiani del Chiaravalle che in classifica hanno 5 punti e che sabato scorso hanno battuto tra le mura amiche il Cus Palermo.