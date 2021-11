Pallamano: l’Orlando Haenna in casa contro il Girgenti

Torna a giocare tra le mura amiche la Orlando Pallamano Haenna nel quarto turno del campionato nazionale di serie A2 di pallamano maschile. I ragazzi del presidente Flavio Guzzone sabato alle ore 18.30 sono attesi da un derby siciliano contro la Pallamano Girgenti.

Una gara ostica per la compagine ennese che ha iniziato positivamente la nuova stagione con due nette vittorie, anche se nel turno precedente è incappata in una risicata sconfitta contro il Lanzara.

Di contro gli agrigentini hanno fin qui ottenuto un solo punto, frutto di un pareggio conquistato al pala Wagner di Mascalucia contro la Darwin Tech, incappando successivamente in due ko consecutivi contro la capolista Fondi e sul campo della neo promossa Atellana.

Una gara da prendere comunque con le pinze per Lo Guasto, Caruso, Quattrocchi, Serravalle, Russo e compagni che hanno già affrontato in pre campionato gli agrigentini e conoscono bene i punti di forza degli avversari che non verranno certamente a Enna per recitare un ruolo di comparse. Squadra che conta su un terzetto di stranieri di qualità come i due svedesi Larson e Westelberg e il portoghese Da Silva, mentre gli ennesi dovrebbero finalmente poter schierare la formazione migliore con il recupero a tempo pieno del mancino Geronimo Gojoaga e del terzino Cristian Guggino, quest’ultimo tornato con qualche acciacco dalla trasferta di Conversano con la formazione under 20.

“Siamo pronti e carichi per questa sfida per noi fondamentale – afferma il centrale ennese Santiago Ancheta (nella foto) – ci siamo allenati bene in settimana e sappiamo come poter mettere in difficoltà i nostri avversari. Ogni partita ha le sue difficoltà, ma se la affronteremo con la giusta concentrazione penso che riusciremo a fare una buona partita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del tecnico della Orlando Haenna Salvo Cardaci che aggiunge: “Sono avversari da non sottovalutare e dovremo giocare con notevole determinazione per poter vincere. In settimana i ragazzi li abbiamo visti abbastanza bene e con il mio staff (Mario Filiciotto e Paolo Biondo ndr.) siamo abbastanza fiduciosi. Se riusciremo a ripetere il secondo tempo visto contro il Lanzara siamo nelle condizioni di poter ottenere un altro risultato positivo”.

La gara come le altre casalinghe sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società.