Pallamano: l’Orlando Haenna batte il Romagna e va in vetta

Sabato scorso l’Orlando Pallamano Haenna ha battuto il Romagna, imponendosi 33-30 e portandosi in testa al girone B di Serie A Silver.

All’intervallo i gialloverdi erano sotto di sei reti e la partita sembrava indirizzata, ma nella ripresa la squadra ennese ha cambiato passo, recuperando progressivamente lo svantaggio fino al sorpasso. Una gara dai due volti: primo tempo in difficoltà, secondo tempo più efficace e continuo, con il pubblico del palazzetto a spingere la squadra nel momento decisivo.

Con questo successo l’Haenna sale al comando in coabitazione con il Camerano; il Romagna segue a un punto, il Cus Palermo a quattro.

“La nostra forza è stata quella di crederci sempre anche nei momenti più difficili quando eravamo sotto anche di 7 reti – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ai ragazzi non possiamo che fare i complimenti per la grande forza di reazione che hanno avuto dimostrando un grande attaccamento alla maglia. Adesso siamo in prima posizione, dove potremo arrivare? Una cosa è certa, vogliamo continuare a sognare e con un pubblico come quello di questa sera ogni sogno può diventare realizzabile”.