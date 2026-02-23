Pallamano: la Orlando Haenna vince sul campo del Sannio e resta in scia alla capolista

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna conquista una vittoria in trasferta sul campo del Sannio, imponendosi con il punteggio di 32-24 nella gara di campionato.

PUBBLICITÀ

La formazione ennese ha condotto l’incontro per lunghi tratti, arrivando anche a un vantaggio in doppia cifra. Nel finale i padroni di casa hanno ridotto il divario, fissando il risultato conclusivo sull’8 reti di scarto.

Grazie a questo successo, la Orlando Haenna si presenta alla sosta del campionato mantenendo il secondo posto e restando a una sola lunghezza dalla capolista Romagna Imola, che nello stesso turno ha superato in casa il Cus Palermo.

Proprio la formazione romagnola sarà la prossima avversaria degli ennesi: il confronto è in programma sabato 7 marzo al Palazzetto dello Sport e rappresenta un passaggio importante nella corsa ai vertici della classifica e alla promozione in Serie A Gold.

In vista dell’incontro, la società auspica una buona partecipazione di pubblico, come già avvenuto nelle precedenti gare casalinghe della stagione.

“E’ vero non possiamo negarlo non abbiamo giocato sui nostri livelli abituali – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma ci sta anche perchè affrontavano una squadra che aveva grande necessità di punti e quindi ha giocato il tutto per tutto. Ma nello stesso tempo dobbiamo anche dire che anche non giocando al top tranne che per i primi minuti non abbiamo mai sofferto ed abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di 7 reti per poi gestire questo scarto per tutto il secondo tempo. Adesso però non pensiamoci più ed invece concentriamoci a preparare al meglio sotto il profilo sia tecnico che mentale il confronto casalingo contro il Romagna Imola. Un appello a tutti gli sportivi a venire numerosi al palazzetto dello sport perchè per noi il nostro pubblico rappresenta l’ottavo uomo in campo”.