Pallamano: la Orlando Haenna vince in casa contro il Monteprandone

La Orlando Pallamano Haenna ha ottenuto ieri una vittoria casalinga contro il Monteprandone, imponendosi con il risultato di 35–27 nella sfida valida per il campionato di Serie A Silver.

La formazione ennese ha mantenuto il vantaggio nel punteggio fin dalle prime fasi dell’incontro, gestendo la gara per buona parte del tempo. Nella seconda metà del secondo tempo gli ospiti sono riusciti a ridurre lo scarto da 11 a 5 reti, ma la Haenna ha comunque controllato il risultato fino al termine.

Dopo il turno di riposo domenicale, la Haenna tornerà al lavoro in vista della prossima gara: il derby in trasferta contro il Cus Palermo, in programma sabato. Le due formazioni si presentano all’appuntamento appaiate a quota 6 punti.

“Sicuramente avremmo potuto giocare meglio ma va bene così – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – adesso godiamoci la vittoria e poi iniziamo subito a prepararci mentalmente e fisicamente al derby di sabato prossimo contro il Cus Palermo”.