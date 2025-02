Pallamano: la Orlando Haenna vince a Sassari

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna è riuscita a vincere il derby delle isole conquistando la vittoria sul non facile campo del Verdeazzurro Sassari per 31-30. I gialloverdi hanno saputo reagire ad un momento negativo e così sono arrivati due importanti punti che alimentano la classifica, ma soprattutto portano tanto morale e fiducia.

Adesso il campionato si ferma per una settimana. Riprenderà l’8 marzo con la Orlando Pallamano Haenna impegnata in casa contro il Campus Italia che in classifica si trova a quota 12 punti rispetto ai 13 degli ennesi.

“E’ stata una vittoria molto sofferta ma l’importante era conquistare i 2 punti – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – vogliamo fare un plauso a tutto il gruppo per la grande reazione caratteriale avuta in un momento assolutamente non facile ed in un campo molto insidioso e difficile come quello di Sassari. E tra l’altro per noi la gara non si era messa bene visto che siamo arrivati sotto anche di 4 reti. Ma la voglia di riscatto ha superato ogni ostacolo e siamo riusciti a conquistare una vittoria che porta punti ma sopratutto tanto morale. Adesso una settimana per rigenerarci e prepararci al meglio per l’8 marzo quando ospiteremo il Campus Italia”.