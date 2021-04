Pallamano: la Orlando Haenna vince a Messina e conquista la salvezza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Con un netto 31-17 la Orlando Pallamano Haenna vince sul campo del già retrocesso Messina e quando mancano 2 giornate al termine del campionato con 6 punti di vantaggio sulla penultima posizione conquista la matematica salvezza nel campionato nazionale di serie A2. Un risultato importante non solo da un punto di vista sportivo. Difatti anche questo traguardo è stato ottenuto con un gruppo di atleti per la quasi totalità locali.

La gara contro i messinesi. Dopo pochi minuti il punteggio era già sul 9-2 e, quindi, vittoria già messa in archivio. Per quanto riguarda i marcatori Ancheta e Florio con 7 reti, mentre con 5 Serravalle ed un sempre più in crescendo Moreno Caruso.

“La cosa che maggiormente mi ha lasciato soddisfatto della prova dei miei ragazzi è stata la concentrazione con cui sono entrati in campo – ha commentato a fine gara il coach Giummulè – non hanno assolutamente preso sottogamba l’incontro chiudendolo di fatto dopo pochi minuti. Adesso godiamoci questo importante risultato per tutta la società e poi pensiamo subito alla prossima gara”.