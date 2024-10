Pallamano: la Orlando Haenna vince a Cologne

PUBBLICITÀ

Importante vittoria della Orlando Pallamano Haenna sul campo dei bresciani del Cologne per 30-22. Contro una squadra che voleva riscattarsi dalla sconfitta esterna della settimana precedente, i gialloverdi, tranne che per i primi minuti, hanno sempre condotto nel punteggio con un margine di tranquillità. Ed anche quando i padroni di casa sono riusciti a recuperare 5 reti di scarto e portarsi in parità hanno tenuto saldamente la calma e con il loro gioco in velocità hanno variato le giocate trovando sempre la via della rete. Negli ultimi 10’ hanno preso poi il largo.

Adesso la classifica per la Orlando Pallamano Haenna nel campionato di Serie A Silver si fa interessante con un quarto posto ad una sola lunghezza dalla coppia Belluno e Imola.

“Quella che questi ragazzi hanno compiuto non è una semplice vittoria in trasferta – commenta il dg ennese Luigi Savoca – ma una vera impresa. Se si considera che non ha potuto giocare Giovanni Rosso che nell’economia del nostro gioco è di fondamentale importanza i ragazzi hanno dimostrato una grande prova caratteriale. Adesso godiamoci questa vittoria e prepariamoci in questa pausa di campionato in vista della ripresa del campionato dove in casa affronteremo il Verdeazzurro Sassari e dove esortiamo i nostri tifosi ad essere numerosi ad incitarci”.