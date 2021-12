Pallamano: la Orlando Haenna sul parquet dell’Atellana

Chiudere nel migliore dei modi il 2021. E’ quello che vuole provare a fare la Orlando Pallamano Haenna che domani, nell’ultima gara dell’anno, andrà a far visita ai campani dell’Atellana. Gli ennesi sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’H.C. Mascalucia per 34-28 che li ha visti salire con 8 punti al sesto posto in classifica. L’Atellana, invece, ha il dente avvelenato per aver perso in trasferta il derby contro il quotato Lanzara rimanendo così a quota 6 (con 2 punti di penalizzazione ndr.) in classifica. Quindi un confronto tra due compagini che si equivalgono.

In settimana la Orlando Pallamano Haenna ha avuto qualche problema per gli allenamenti, a causa dell’inizio dei lavori al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa per la sostituzione del tappetino di gioco. Ma fortunatamente il coach Cardaci è riuscito lo stesso a svolgere le sedute di allenamento grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunali di Calascibetta e Villarosa che hanno messo a disposizione del team ennese i loro impianti coperti.

“Ci stiamo preparando con notevole impegno al match contro i campani che chiuderà la prima parte della stagione – dice il direttore sportivo Enzo Arena -. I ragazzi nonostante le difficoltà si stanno allenando con impegno e sono certo che faranno una buona prestazione contro avversari tecnicamente ben dotati e partiti con ambizioni di vertice”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero del vice allenatore ennese Mario Filiciotto: “Domani giocheremo le nostre carte per provare a vincere. Non siamo in formazione completa per alcune assenze che ci portiamo dietro oramai da qualche turno, ma siamo molto motivati e faremo del nostro meglio per tornare da Aversa con un risultato positivo”.